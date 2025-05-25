В Агдаме во втором жилом квартале будет построен трансформаторный пункт
Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах объявила тендер на выполнение строительно-монтажных работ трансформаторного пункта во втором жилом квартале города Агдам. Заинтересованные участники должны представить свои предложения до установленного срока. Дополнительную информацию можно получить у контактного лица по телефону или электронной почте.
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