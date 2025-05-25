В Азербайджане сегодня проходят приемные экзамены в вузы по II и III группам специальностей

БАКУ /Trend/ - 25 мая Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) проводит приемные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, экзамены проводятся в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахе, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Ленкорани, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Экзамен, который пройдет в городе Ханкенди, станет первым вступительным экзаменом, проводимым в освобожденных регионах Азербайджана. Экзамен будет проводиться в Карабахском университете. Помимо Ханкенди, в экзамене примут участие абитуриенты, проживающие в Ходжалы, Агдере, Шуше и Лачине. Кроме того, вступительные экзамены в Ханкенди будут сдавать выпускники нынешнего года школы имени М. Улугбея в Физулинском районе, школы имени М. Мехдизаде в Джебраильском районе и средней школы села Агалы в Зангелане.

Экзамен начнется в 10:00. Пропускной режим будет завершен за 15 минут до начала экзамена в 10:45. После этого участники не допускаются в здание экзамена.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).