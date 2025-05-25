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Глава МИД Узбекистана обсудил расширение сотрудничества с генеральным директором ICESCO (ФОТО)

Узбекистан Материалы 25 мая 2025 08:14 (UTC +04:00)
Глава МИД Узбекистана обсудил расширение сотрудничества с генеральным директором ICESCO (ФОТО)
Фото: Бахтиёр Саидов / Telegram

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл встречу с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом, передает Trend.

Стороны обменялись мнениями о перспективах углубления партнёрства, при этом Саидов подчеркнул значимость укрепления связей с ICESCO и поблагодарил организацию за поддержку инициатив Узбекистана, включая присвоение Самарканду статуса культурной столицы исламского мира в 2025 году.

По итогам переговоров подписан План действий между правительством Узбекистана и ИСЕСКО, определяющий ключевые направления сотрудничества и совместные проекты, запланированные к реализации в ближайшее время.

Глава МИД Узбекистана обсудил расширение сотрудничества с генеральным директором ICESCO (ФОТО)
Глава МИД Узбекистана обсудил расширение сотрудничества с генеральным директором ICESCO (ФОТО)
Глава МИД Узбекистана обсудил расширение сотрудничества с генеральным директором ICESCO (ФОТО)
Глава МИД Узбекистана обсудил расширение сотрудничества с генеральным директором ICESCO (ФОТО)
Глава МИД Узбекистана обсудил расширение сотрудничества с генеральным директором ICESCO (ФОТО)
Глава МИД Узбекистана обсудил расширение сотрудничества с генеральным директором ICESCO (ФОТО)
Глава МИД Узбекистана обсудил расширение сотрудничества с генеральным директором ICESCO (ФОТО)
Глава МИД Узбекистана обсудил расширение сотрудничества с генеральным директором ICESCO (ФОТО)
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