Глава МИД Узбекистана обсудил расширение сотрудничества с генеральным директором ICESCO (ФОТО)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл встречу с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом, передает Trend.

Стороны обменялись мнениями о перспективах углубления партнёрства, при этом Саидов подчеркнул значимость укрепления связей с ICESCO и поблагодарил организацию за поддержку инициатив Узбекистана, включая присвоение Самарканду статуса культурной столицы исламского мира в 2025 году.

По итогам переговоров подписан План действий между правительством Узбекистана и ИСЕСКО, определяющий ключевые направления сотрудничества и совместные проекты, запланированные к реализации в ближайшее время.