Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 25 мая принял председателя Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахаба Абдель Разека.

Как сообщает Trend, гость передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Абдель Вахаб Абдель Разек подчеркнул, что Президент Египта с удовлетворением вспоминает встречи с главой нашего государства.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и добрые слова, просил передать и его приветствия главе Египетского государства.

Подчеркнув, что отношения между Азербайджаном и Египтом носят исторический и дружественный характер, председатель Сената отметил, что обе страны поддерживают друг друга в рамках международных организаций.

Глава государства Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил визит Президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в Азербайджан, свой визит в Египет, проведенные в рамках этих визитов встречи и переговоры с Президентом Египта.

На встрече было подчеркнуто, что сотрудничество законодательных органов двух стран и взаимные визиты парламентских делегаций играют важную роль в развитии отношений.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития экономических, торговых, культурных, гуманитарных связей между Азербайджаном и Египтом.