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Азербайджан и Украина проведут межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству в ближайшее время - Андрей Сибига

Политика Материалы 25 мая 2025 13:41 (UTC +04:00)
Азербайджан и Украина проведут межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству в ближайшее время - Андрей Сибига

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Украина проведут межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству в ближайшее время.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Мы с азербайджанскими коллегами договорились о проведении межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в ближайшее время. Также обсудили участие азербайджанской делегации в конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июле в Германии, и получили подтверждение", - сказал он.

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