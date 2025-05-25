Азербайджан и Украина проведут межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству в ближайшее время - Андрей Сибига

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Украина проведут межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству в ближайшее время.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Мы с азербайджанскими коллегами договорились о проведении межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в ближайшее время. Также обсудили участие азербайджанской делегации в конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июле в Германии, и получили подтверждение", - сказал он.