Володимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/ Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает Trend.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Украины и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником – Днем независимости Азербайджанской Республики.

Свободные Украина и Азербайджан всегда стремились развивать свои отношения в духе стратегического партнерства, основанного на общих ценностях, взаимной поддержке, уважении и всестороннем сотрудничестве.

Уверен, что динамика отношений стратегического партнерства не только сохранится, но и еще больше укрепится в интересах народов Украины и Азербайджана.

Сегодня Украина высоко оценивает международную поддержку в борьбе с Россией, и мы благодарны за поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности нашего государства в соответствии с основополагающими принципами международного права, а также за оказание гуманитарной помощи.

Пользуясь этой возможностью, желаю Вам, многоуважаемый господин Президент, крепкого здоровья и успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания", - говорится в письме.