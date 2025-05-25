На Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» состоялся концерт Полада Бюльбюльоглу (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 25 мая в Шуше в рамках VIII Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль», организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана, состоялся концерт выдающегося азербайджанского певца, композитора и актера, народного артиста Азербайджана, депутата Милли Меджлиса Полада Бюльбюльоглу в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, передает Trend.

Дирижировал оркестром Муртуза Бюльбюль.

Сначала Азербайджанский государственный ансамбль танца исполнил танец «Джанги» великого композитора Узеира Гаджибейли. Затем прозвучали различные произведения в исполнении Полада Бюльбюльоглу.

В исполнении народного артиста Мансум Ибрагимов прозвучал мугам и народные песни.

Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», названный в честь цветка, являющегося символом города Шуша, проводится с 1989 года. Во время карабахского конфликта основные концерты были организованы в Агдаме, Барде и Агджабеди. После исторической победы Азербайджана в Отечественной войне фестиваль вернулся в Шушу.

В этом году в первый день фестиваля состоялся концерт-открытие с участием исполнителей из разных стран, а затем был показан спектакль «Так сказал бы Узеирбек: «Во всем повинен Сарвар». Постановка была представлена в исполнении студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.