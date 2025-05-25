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Азербайджанские технологии в сфере разминирования нужны Украине - глава МИД

Политика Материалы 25 мая 2025 13:46 (UTC +04:00)
Азербайджанские технологии в сфере разминирования нужны Украине - глава МИД

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские технологии в сфере разминирования очень нужны Украине.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Министр отметил, что в ходе переговоров с азербайджанскимим коллегами стороны также обсудили сотрудничество в сфере разминирования.

"У Азербайджана есть собственные технологии, которые очень нужны Украине",- сказал он.

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