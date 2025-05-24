В Италии пройдет выставка "Из Карабаха в Италию: Азербайджанский ковер" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24-25 мая в Центре культуры Palazzo Guerrina в итальянском городе Кассине пройдет выставка "Из Карабаха в Италию: Азербайджанский ковер".

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что на выставке итальянской общественности будут впервые представлены карабахские ковры из частной коллекции члена Союза художников Азербайджана, известного исследователя Эльнары Расуловой.

Карабахские ковры, сохранившиеся с древнейших времен, будут представлены итальянской публике не только как произведения декоративно-прикладного искусства, но и как носители исторической памяти и культуры. Эти уникальные экспонаты, говорящие языком орнаментов, красок и узелков, являются отражением многовековой истории и духа азербайджанского народа.

Проведение выставки является важным шагом в деле международного представления богатого культурного наследия Азербайджана.

Выставка пройдет при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, муниципалитета Кассине и ряда частных компаний.

Открытие выставки состоится 24 мая в 11:00. Посетители смогут ознакомиться с выставкой с 11:00 до 17:00 в течение 2 дней.

Отметим, что подобные культурные инициативы играют важную роль в популяризации культурного насления, национального искусства, включая традиции азербайджанского ковроткачества, а также в донесении до мировой общественности фактов о богатой истории и культуре Азербайджана.

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