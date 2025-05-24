Назван объем наличных денег в обращении в Азербайджане

По состоянию на конец прошлого года объем наличных денежных средств в обращении в Азербайджане увеличился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщили в Центральном банке страны. Рост составил незначительный процент, что свидетельствует о стабильности денежного обращения.

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