Назван объем наличных денег в обращении в Азербайджане
По состоянию на конец прошлого года объем наличных денежных средств в обращении в Азербайджане увеличился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщили в Центральном банке страны. Рост составил незначительный процент, что свидетельствует о стабильности денежного обращения.
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