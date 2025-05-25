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Для Украины важно, что Азербайджан поддерживает её территориальную целостность - глава МИД

Политика Материалы 25 мая 2025 13:51 (UTC +04:00)
Для Украины важно, что Азербайджан поддерживает её территориальную целостность - глава МИД

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ/Trend/- Для Украины важно, что Азербайджан поддерживает её территориальную целостность.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"В этот драматический момент украинской истории очень важно, что Азербайджан последовательно поддерживает Украину, нашу территориальную целостность. Мы это высоко ценим, и я лично поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за эту поддержку",- сказал он.

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