В Баку представлена выставка “Зерна” – работы Туран Айдынлы вызвали большой интерес (ФОТО)

23 мая в Центре Современного Искусства в Баку открылась персональная выставка художницы Туран Айдынлы под названием “Зерна”. Выпускница Азербайджанской Академии Художеств представит свои произведения до 29 мая.

Открытие прошло при участии представителей художественного сообщества, кураторов, художников и ценителей искусства. Посетители выставки ознакомились с работами, передающими поэтику повседневной жизни, вызывающими эмоции формой и цветом.

Понятие “зерно”, вынесенное в название выставки, символизирует как начало жизни, так и процесс личностного развития. Простой образ — зёрна граната и семя — в руках Туран Айдынлы превращается в многослойное, глубокое и молчаливое художественное высказывание. В её работах время замирает, звуки стихают, а формы ведут тихий диалог со зрителем.

Работы, представленные на выставке, отличаются утончённой цветовой палитрой, сбалансированной композицией и выразительной формой, наполненной чувствами. Каждое произведение побуждает зрителя задуматься, почувствовать и найти отклик в собственных впечатлениях.

Получив профессиональное образование в Азербайджанской Академии Художеств, Туран Айдынлы продолжает свою деятельность как независимый художник. Её творчество основано как на академических принципах, так и на личном художественном чувстве. Выставка “Зерна” предлагает не только эстетический, но и эмоциональный опыт.

Выставка будет открыта в Центре Современного Искусства до 29 мая. Вход свободный.

Адрес: Центр Современного Искусства

Даты: 23–29 мая 2025 года

Instagram: @turan.aydinli