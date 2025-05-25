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«Одна нация, два государства» - всегда едины, целостны - Эмине Эрдоган

Политика Материалы 25 мая 2025 11:18 (UTC +04:00)
«Одна нация, два государства» - всегда едины, целостны - Эмине Эрдоган
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Уникальное выступление карабахских скакунов на VII культурном фестивале по этноспорту тронуло сердца... Культура одного народа отозвалась сегодня в сердце другого. «Одна нация, два государства» - всегда едины и целостны - в культуре, сердце и будущем.

Как сообщает Trend, супруга Президента Турции Эмине ханым Эрдоган поделилась этими высказываниями в аккаунте в социальных медиа после просмотра грандиозной шоу-композиции «Победа», представленной азербайджанской делегацией на VII Международном культурном фестивале по этноспорту.

В публикации также были изображены флаги Азербайджана и Турции.

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