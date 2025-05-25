Увеличился экспорт иранской ненефтяной продукции в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - В 1-м месяце текущего иранского года (21 марта-20 апреля 2025 г.) экспорт иранской ненефтяной продукции в Туркменистан увеличился на 3,1% в стоимостном выражении и на 2,1% в весовом отношении по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (20 марта-19 апреля 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

По данным статистики, Иран экспортировал в Туркменистан около 104 тыс. тонн ненефтяной продукции на сумму 26,9 млн долларов США.

Статистика показывает, что за первый месяц прошлого года экспорт ненефтяной продукции Ирана в Туркменистан составил около 102 тыс. тонн на сумму 26,1 млн долларов США.

Экспортировались сельскохозяйственная и продовольственная продукция, промышленные товары, трансформаторы, водные кондиционеры, нефтехимическая продукция и т. д.

Статистика показывает, что за 1-й месяц ненефтяной товарооборот Ирана с Туркменистаном составил около 105 тыс. тонн на сумму 27,4 млн долларов. Товарооборот увеличился на 3% в стоимостном выражении и на 2,5% в весовом выражении по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Отметим, что согласно отчету Таможенной администрации Ирана, за 1 месяц Иран экспортировал 8,95 млн тонн ненефтяных продуктов на сумму 2,94 млрд долларов. Экспорт иранских ненефтяных продуктов снизился на 8% в стоимостном выражении и на 8,3% в весовом по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В прошлом иранском году (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.) экспорт иранской ненефтяной продукции в Туркменистан составил около 1,36 млн тонн на сумму более 445 млн долларов. Экспорт иранской ненефтяной продукции в Туркменистан по сравнению с предыдущим годом снизился на 3,12% в стоимостном выражении и увеличился на 6,47% в весовом.