В Иране введены в эксплуатацию масштабные объекты к Дню освобождения Хорремшехра

БАКУ /Trend/ - На объекты, введенные в эксплуатацию 24 мая в рамках проектов министерства дорог и городского развития Ирана, было потрачено в общей сложности 940 триллионов риалов (примерно 1,65 миллиарда долларов США), 119 миллионов долларов США и 39 миллионов евро иностранных и местных инвестиций.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана.

Согласно информации, в церемонии, посвященной вводу в эксплуатацию различных объектов, оборудования и транспортных средств, приняли участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, министр дорог и городского развития Фарзане Садег и другие официальные лица.

Сегодня в Иране введены в эксплуатацию здания на 43,5 тысячи квартир. В связи с этим было потрачено 370 триллионов риалов (около 648 миллионов долларов).

В транспортном секторе Ирана введены в эксплуатацию объекты в рамках 4,22 тысячи проектов. В связи с этим было потрачено 580 триллионов риалов (около 1,02 миллиарда долларов), 119 миллионов долларов и 39 миллионов евро.

Также в рамках проектов, на инициативы, связанные с метеорологическим обеспечением Ирана, было потрачено 855 миллиардов риалов (около 1,5 миллиона долларов).

Отметим, что в Иране 24 мая отмечается День освобождения Хорремшехра - иранского города, оккупированного и впоследствии освобожденного в ирано-иракской войне (1980-1988). В связи с этим в Иране вводятся в эксплуатацию объекты в рамках ряда проектов.

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