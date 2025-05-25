Украина и Россия провели третий этап обмена удерживаемыми лицами

БАКУ/ Trend/ - Между Украиной и Российской Федерацией состоялся третий этап обмена удерживаемыми лицами в формате «1000 на 1000», согласованном ранее в Турции. В результате обмена удалось вернуть домой 303 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил президент Украины Володимир Зеленский, передаёт Trend.

«Домой вернулись 303 украинских военнослужащих. Завершен третий этап обмена в формате "1000 на 1000", согласованном в Турции», — отметил глава государства.

По информации Координационного штаба по делам военнопленных, среди освобожденных — бойцы Вооружённых сил Украины, включая представителей Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, территориальной обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные — мужчины, в звании солдат и сержантов.

С марта 2022 года, по данным штаба, из российского плена были освобождены 5757 украинцев. Кроме того, ещё 536 человек были возвращены вне рамок официального обмена.

Первый этап обмена прошёл 23 мая: тогда Украина вернула 390 человек, включая 270 военнослужащих и 120 гражданских. На следующий день, 24 мая, были освобождены ещё 307 украинских военных — среди них десантники, бойцы подразделений беспилотников, моряки, пограничники и бойцы теробороны. Освобожденные — мужчины в возрасте от 25 до 61 года, включая раненых и больных.