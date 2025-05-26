Назван объем инвестиций в строительство СЭС в одной из иранских провинций

БАКУ /Trend/ - В районе Шахруд провинции Симнан, расположенной на севере Ирана, введена в эксплуатацию солнечная электростанция стоимостью 220 миллиардов риалов (около 385 тысяч долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Ирана.

Согласно информации, СЭС мощностью 800 киловатт была введена в эксплуатацию 23 мая при участии заместителя министра энергетики Ирана и председателя Организации по возобновляемым источникам энергии и потреблению электроэнергии Мохсуна Тарзталаби.

Станция, введенная в эксплуатацию в промышленном парке Шахруд, была создана в течение последних 5 месяцев и подключена к электросети страны.

В то же время в Шахрудском районе началась установка 200-киловаттных солнечных панельных электростанций общей мощностью 3,4 мегаватта. Ожидается, что эти станции будут вводиться в эксплуатацию постепенно в течение следующих 3 месяцев.

Отметим, что по данным Организации по возобновляемым источникам энергии, потенциал производства электроэнергии солнечными панельными электростанциями в стране составляет более 1,7 тыс. мегаватт. К лету производственные мощности планируется увеличить до 4,7 тыс. мегаватт.