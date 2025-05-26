В Иране введены в эксплуатацию новые суда

БАКУ /Trend/ - На строительство 13 морских судов, переданных в эксплуатацию Организации портов и судоходства Ирана, было потрачено в общей сложности 26,2 миллиона евро и 760 миллиардов риалов (примерно 1,33 миллиона долларов).

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра путей сообщения и городского развития Ирана и председатель Организации портов и судоходства Саид Расули 24 мая на мероприятии, посвященном вводу судов в эксплуатацию.

По его словам, из введенных в эксплуатацию судов 9 являются спасательными и вспомогательными, а 4 - буксирными прицепами мощностью 1,8 тыс. л.с.

Расули добавил, что дополнительно введены в эксплуатацию 9 пожарных машин и 2 единицы погрузочного оборудования (marine loading arm). В связи с этим было потрачено 6 миллионов евро и 120 миллиардов риалов (около 210 тысяч долларов).

В общей сложности 32,2 миллиона евро и 880 миллиардов риалов (около 1,54 миллиона долларов) были потрачены на суда, погрузочную установку и пожарные машины, введенные в эксплуатацию сегодня.

Отметим, что текущая пропускная способность иранских портов составляет более 285 миллионов тонн. Иран предпринимает шаги по увеличению пропускной способности портов до 500 миллионов тонн.