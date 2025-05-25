Азербайджан высоко ценит партнерские отношения с африканскими странами — МИД

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан придаёт большое значение развитию партнёрства и дружбы со странами Африки.
Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в своём обращении по случаю Дня Африки, опубликованном в социальной сети.
«Африка — колыбель человечества, континент, единый в своём многообразии и обладающий богатым наследием, внесшим огромный вклад в развитие человеческой цивилизации», — отметил дипломат.
Поздравляя народы Африки с праздником, он пожелал им устойчивого и стабильного будущего, основанного на мире и развитии.
«Азербайджан высоко ценит партнёрские и дружеские отношения со странами Африки», — подчеркнул Ялчин Рафиев.