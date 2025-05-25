Азербайджанские триатлонисты добились успеха на открытом чемпионате Узбекистана (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Члены сборной Азербайджана продемонстрировали высокие результаты на открытом чемпионате Узбекистана по триатлону.

Как сообщает Trend, Али Рзазаде стал чемпионом в своей категории, опередив 42 соперника и завоевав золото турнира.

Лейла Абдулазизова, выступавшая в категории «Элита» среди женщин, заняла второе место среди 13 участниц, показав достойный результат.

Ещё один представитель Азербайджана — Турал Атакишиев — стал победителем в своей возрастной группе (18–25 лет) в номинации «Возрастная группа».