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Азербайджанские триатлонисты добились успеха на открытом чемпионате Узбекистана (ФОТО)

Азербайджан Материалы 25 мая 2025 23:32 (UTC +04:00)
Азербайджанские триатлонисты добились успеха на открытом чемпионате Узбекистана (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Члены сборной Азербайджана продемонстрировали высокие результаты на открытом чемпионате Узбекистана по триатлону.

Как сообщает Trend, Али Рзазаде стал чемпионом в своей категории, опередив 42 соперника и завоевав золото турнира.

Лейла Абдулазизова, выступавшая в категории «Элита» среди женщин, заняла второе место среди 13 участниц, показав достойный результат.

Ещё один представитель Азербайджана — Турал Атакишиев — стал победителем в своей возрастной группе (18–25 лет) в номинации «Возрастная группа».

Азербайджанские триатлонисты добились успеха на открытом чемпионате Узбекистана (ФОТО)
Азербайджанские триатлонисты добились успеха на открытом чемпионате Узбекистана (ФОТО)
Азербайджанские триатлонисты добились успеха на открытом чемпионате Узбекистана (ФОТО)
Азербайджанские триатлонисты добились успеха на открытом чемпионате Узбекистана (ФОТО)
Азербайджанские триатлонисты добились успеха на открытом чемпионате Узбекистана (ФОТО)
Азербайджанские триатлонисты добились успеха на открытом чемпионате Узбекистана (ФОТО)
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