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Важно, чтобы азербайджанская делегация вернулась в ПАСЕ - Петер Сийярто

Политика Материалы 18 мая 2024 13:56 (UTC +04:00)
Важно, чтобы азербайджанская делегация вернулась в ПАСЕ - Петер Сийярто

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о важности возвращения азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Как сообщает в субботу Trend, об этом министр заявил в интервью Apha News.

"ПАСЕ — не клуб единомышленников, тут должны быть представлены все. Если есть причина для беспокойства или критики в отношении какой-то страны, вы должны взаимодействовать напрямую. Я считаю, что европейские политики недостаточно храбры. Легко критиковать других, когда их там нет. Почему бы не делать это напрямую, в рамках этой же организации?» - сказал венгерский министр.

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