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Подготовлен буклет Карабахского университета (ФОТО)

Общество Материалы 18 мая 2024 17:27 (UTC +04:00)
Подготовлен буклет Карабахского университета (ФОТО)
Фото: Министерство науки и образования Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Подготовлен буклет Карабахского университета, который начнет свою деятельность с 2024-2025 учебного года.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило министерство науки и образования Азербайджана.

Согласно информации, в университете будет осуществляться прием студентов по уровню бакалавриата на следующие факультеты: по педагогике, экономике, гуманитарным и социальным наукам, инженерному делу, искусству, туризму.

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Подготовлен буклет Карабахского университета (ФОТО)
Подготовлен буклет Карабахского университета (ФОТО)
Подготовлен буклет Карабахского университета (ФОТО)
Подготовлен буклет Карабахского университета (ФОТО)
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