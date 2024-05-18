В Латвии прошел День Азербайджана - "Азерхалча" подарил Лиепайскому музею национальный ковер (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Посольство Азербайджана в Латвии, ОАО "Азерхалча" и Лиепайская средняя школа музыки, искусства и дизайна в рамках мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Латвией и Азербайджаном, организовали День Азербайджана в городе Лиепая, который был выбран “Культурной столицей Европы” на 2027 год, сообщили Trend Life в пресс-службе "Азерхалча".

В рамках совместного проекта посольства Азербайджана в Латвии, ОАО "Азерхалча" и Лиепайского музея интерьеров состоялась церемония вручения специально сотканного вручную карабахского ковра “Шадлыг” с подписью “Азерхалча”. В мероприятии приняли участие представители мэрии Лиепаи, музея, общественности и культуры, СМИ, а также члены азербайджанской общины, проживающих в Латвии.

На мероприятии выступили мэр города Гунарс Ансинш, посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов и председатель правления ОАО “Азерхалча”, заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов. Было отмечено, что Азербайджан стал первым международным партнером города Лиепая, который был выбран “Культурной столицей Европы” на 2027 год, и налажено эффективное двустороннее сотрудничество. Синергия прошлого и современности была продемонстрирована местным и зарубежным любителям ковров. Было отмечено, что за последний период при поддержке посольства Азербайджана в Латвии в городе Лиепая был организован ряд культурных мероприятий. Было отмечено, что в 2023 году при совместной организации посольства Азербайджана, ОАО "Азерхалча" и Лиепайского музея была проведена выставка "Азербайджанские ковры". Выступающие отметили, что знаменательным событием стало вручение музею интерьера ковра под названием "Шадлыг” в качестве символа дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Затем в рамках Дня Азербайджана в самом престижном концертном зале города Лиепая "Lielais Dzintars" состоялся праздничный концерт и фотовыставка, отражающие увлекательную природу и богатую культуру Азербайджана.

В концерте приняли участие руководитель этно-джазовой группы” Джанги", исполнитель на уде Мирджавад Джафаров, лауреат международных конкурсов и джазовых фестивалей, пианист Эльбей Мамедзаде, руководитель джазового департамента Лиепайской музыкальной школы, наш соотечественник Рустам Багиров и струнный ансамбль "Amber Strings", состоящий из студентов школы. Для мероприятия была представлена специальная концертная программа, состоящая из известных азербайджанских музыкальных произведений.

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