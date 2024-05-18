В гостях у легендарной танцовщицы Розы Джалиловой, отметившей 95-летие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с 95-летием легендарной танцовщицы, хореографа-балетмейстера, педагога, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", народной артистки Розы Джалиловой представители министерства культуры Азербайджана во главе с министром Адилем Керимли посетили прославленного Мастера искусства, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Встреча прошла в теплой обстановке. Мастер сцены была отмечена Почетным дипломом министерства за многолетний вклад в развитие национальной культуры. Министр пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни, отметив заслуги Розы Джалиловой и внимание государства к деятелям культуры и искусства. Роза Джалилова поблагодарила за высокую оценку ее деятельности и поздравления.

Роза Джалилова родилась 17 мая 1929 года в городе Губа. После окончания Бакинского хореографического училища в 1945 году стала солисткой Театра оперы и балета в Баку. В 1949 году стала солисткой ансамбля песни и танца Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. На протяжении более 30 лет Роза Джалилова представляла Азербайджан на многих международных фестивалях, которые проходили в Канаде, Китае, США, Турции, Ираке, Эфиопии, Марокко. В ее репертуар, помимо азербайджанских, входили арабские, персидские, индийские и танцы других народов мира. В различные годы создала фольклорные коллективы в Нахчыване, Шамахы, Джабраиле, Саатлы и Лянкяране. В 1989 году создала ансамбль песни и танца "Гюлистан", а затем ансамбль "Севиндж". Одним из главных ее достижений стал синтез танца и фольклора, были воплощены такие композиции, как Ağ çiçəyi, Lalə, Bənövşə, Qəşəngi, Qara göz, Tirmə şal, Zərif yerişli, Nazlana-nazlana, İlk bahar и другие. Роза Джалилова прославила страну не только как исполнительница национальных и танцев народов мира, но и как педагог гимназии при Национальной консерватории, воспитав плеяду мастеров танцевального искусства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!