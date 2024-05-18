Российская компания заинтересована в производстве обувной продукции в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - В целях дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Россией, а также для эффективной реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, делегация ассоциации «Узчармсаноат» посетила с рабочей поездкой Республику Дагестан, передает Trend.

Согласно информации, первый заместитель председателя ассоциации «Узчармсаноат» Акбар Султанов провел переговоры с крупными производственными предприятиями и торговыми компаниями. В частности, на встрече в Торгово-промышленной палате Дагестана обсуждались пути налаживания торгово-экономических связей между предприятиями. В ходе встречи достигнута договоренность об организации взаимных бизнес-миссий.

Сообщается, что компания SERG из Дагестана выразила заинтересованность в производстве обувной продукции в Узбекистане. Перспективы совместных проектов обсуждались на переговорах с руководством компании, и были достигнуты предварительные договоренности о работе на аутсорсинге. Для этого дагестанская компания посетит выставку в Ташкенте и проведет переговоры с узбекскими предприятиями.

Компания FERZ, производящая мужскую обувь, также проявила интерес к выходу на узбекский рынок. В ходе переговоров обсуждались предложения по сотрудничеству и переносу части производства в Узбекистан. Было решено продолжить переговоры в конце этого месяца в рамках выставки в Ташкенте.