Азербайджанские боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку завершился юношеский международный турнир по боксу "Кубок Гейдара Алиева-2024".

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях, прошедших в Центре бокса, приняли участие 116 спортсменов из 5 стран. В ходе 6-дневных соревнований определились победители в 13 весовых категориях.

Сборная Азербайджана завершила турнир с 27 медалями. Нихад Гасымов, Закир Гасанзаде, Али Бахишов, Шахин Асланов, Адиль Залов и Сафтар Мамедзаде под руководством главного тренера Вагифа Кязимова заняли первые места. Вторыми стали проигравшие в финале Айхан Гасанов, Нихад Гасымов, Багир Амирханлы, Субхан Бабаев, Вусал Хилалов, Кянан Асланлы, Валех Эйвазлы, Рза Рзаев, Кянан Асланлы и Мухаммад Джафаров.

Среди других наших боксеров бронзовые награды завоевали Рустам Шахбазов, Али Мамедов, Исмаил Рзаев, Рауль Гейдарлы, Тамерлан Алимзанов, Тургай Рагимли, Рауль Асадуллаев, Муса Ибадов, Эльгюн Ахмедлы, Исмаил Велиев и Илькин Шахмамедов.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир с 6 золотыми, 10 серебряными и 11 бронзовыми медалями.

В командном зачете наша сборная заняла первое место и завоевала Кубок Гейдара Алиева. Грузия (3-2-4) заняла второе место, а Казахстан (2-1-6) замкнул тройку.

Али Бахишов (Азербайджан) был удостоен звания лучшего боксера, Ердавлет Атаев (Казахстан) удостоен звания самого решительного боксера. Лучшим судьей была выбрана Данара Ахметова (Казахстан).