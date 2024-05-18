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Азербайджанские боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" (ФОТО)

Общество Материалы 18 мая 2024 22:20 (UTC +04:00)
Азербайджанские боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" (ФОТО)
Фото: Федерация бокса Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Баку завершился юношеский международный турнир по боксу "Кубок Гейдара Алиева-2024".

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях, прошедших в Центре бокса, приняли участие 116 спортсменов из 5 стран. В ходе 6-дневных соревнований определились победители в 13 весовых категориях.

Сборная Азербайджана завершила турнир с 27 медалями. Нихад Гасымов, Закир Гасанзаде, Али Бахишов, Шахин Асланов, Адиль Залов и Сафтар Мамедзаде под руководством главного тренера Вагифа Кязимова заняли первые места. Вторыми стали проигравшие в финале Айхан Гасанов, Нихад Гасымов, Багир Амирханлы, Субхан Бабаев, Вусал Хилалов, Кянан Асланлы, Валех Эйвазлы, Рза Рзаев, Кянан Асланлы и Мухаммад Джафаров.

Среди других наших боксеров бронзовые награды завоевали Рустам Шахбазов, Али Мамедов, Исмаил Рзаев, Рауль Гейдарлы, Тамерлан Алимзанов, Тургай Рагимли, Рауль Асадуллаев, Муса Ибадов, Эльгюн Ахмедлы, Исмаил Велиев и Илькин Шахмамедов.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир с 6 золотыми, 10 серебряными и 11 бронзовыми медалями.

В командном зачете наша сборная заняла первое место и завоевала Кубок Гейдара Алиева. Грузия (3-2-4) заняла второе место, а Казахстан (2-1-6) замкнул тройку.

Али Бахишов (Азербайджан) был удостоен звания лучшего боксера, Ердавлет Атаев (Казахстан) удостоен звания самого решительного боксера. Лучшим судьей была выбрана Данара Ахметова (Казахстан).

Азербайджанские боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" (ФОТО)
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