"Брейн-ринг" в музее истории Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана состоялась интеллектуальная игра "Брейн-ринг", посвященная Международному дню музеев, отмечаемому 18 мая, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Мероприятие прошло под девизом Международного совета музеев (ИКОМ) в этом году – "Музеи, образование и исследования".

В интеллектуальном соревновании приняли участие восемь команд, представляющие Молодежную организацию "Böyük Qayıdış" (Большое возвращение), Общественное объединение "Davam Hərəkatı" (Продолжение движения), организацию "Gənc Könüllülər" (Молодые волонтеры), Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский технический университет, Национальный музей истории Азербайджана.

Цель проведения интеллектуального соревнования – просвещение представителей молодежи, эффективное проведение их свободного времени. По итогам интеллектуальной игры первое место заняла команда под названием "Fibula", на второй позиции расположилась команда "Data Qorqud", на третьем месте "Anfield 1892".

Победителям были вручены сертификаты, медали и кубок, а также печатные издания музея.

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