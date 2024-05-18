"Нефтчи", "Сабах" и "Зиря" одержали победы за тур до окончания чемпионата

БАКУ /Trend/ - В Премьер-лиге Азербайджана состоялись три матча XXXV тура.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, во второй игровой день играли команды, претендующие на серебряные и бронзовые медали.

«Сабах» дома обыграл «Сумгаит». «Нефтчи» голами во втором тайме сломил сопротивление «Сабаила». В западном дерби «Зира» одолела «Кяпаз». После этих результатов ни одна из команд не смогла завоевать право участия в еврокубках. Поэтому последний тур будет решающим.

Отметим, что тур завершится завтра.