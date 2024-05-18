Художник Григорий Гагарин и Азербайджан середины XIX века (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Беседы о культуре и искусстве" состоялась выставка и лекция Рустама Гусейнова о работах талантливого русского художника Григория Гагарина, посвященных Азербайджану, сообщает Trend Life.

На открытии руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров отметил значимость мероприятия для дальнейшего налаживания мостов культуры и истории между Азербайджаном и Россией.

Дипломат, офицер и талантливый художник князь Григорий Гагарин в середине XIX века провёл несколько лет в Азербайджане. Его наблюдательность, интерес и талант воплотились в целом ряде картин, литографий, рисунков и фотографий, в которых он в мельчайших деталях зарисовал архитектуру, природу и быт Азербайджана середины XIX века.

Рустам Гусейнов рассказал о рисунках Григория Гагарина, наиболее интересных случаях из его биографии и судьбе некоторых работ. На лекции были показаны детально его картины не сохранившихся исторических памятников Азербайджана и их внутренних интерьеров.

Посетителям была представлена выставка репродукций работ Григория Гагарина, наибольший интерес аудитории вызвали его зарисовки национальных костюмов разных регионов Азербайджана. Григорий Гагарин в своих поездках любил зарисовывать людей и их одежду, и сегодня эти работы, помимо их художественной ценности, имеют огромное значение для историков национального костюма, реставраторов и антропологов.

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