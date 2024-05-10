Восстановление Зангезурского коридора поспособствует работе транспортного коридора "Восток-Запад" в полную силу - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Восстановление Зангезурского коридора приведет к работе в полную силу транспортного коридора "Восток-Запад".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью газете "Азербайджан" заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Он отметил, что великий лидер Гейдар Алиев говорил, что ни одна страна, даже самая большая, не может развивать свою экономику только в пределах своей территории.

"Являясь политическим лидером мирового масштаба, по инициативе Гейдара Алиева были реализованы такие крупномасштабные экономические проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, являющиеся логическим продолжением "Контракта века".

Эти проекты послужили основой политической и экономической стабильности в Азербайджане и Грузии, а также открыли дополнительное окно для транспортировки казахстанской нефти на мировой рынок.

Именно как продолжение этих проектов стало возможным появление таких газопроводов, как TANAP и TAP. Представьте себе, если бы не эти проекты, которые Гейдар Алиев с огромным трудом, даже несколько раз подвергаясь покушениям, угрозам, заложил фундамент без какой-либо внешней финансовой поддержки и которые Президент Ильхам Алиев завершил и продолжил, ситуация с энергетической безопасностью Европы была бы намного тяжелее, чем за последние три года.

То же самое можно сказать и о коридоре автомобильных и железных дорог. Организация в 1998 году в Баку международной конференции, посвященной теме транспортного коридора "Восток-Запад", является еще одним ярким воплощением того, насколько дальновидным лидером являлся Гейдар Алиев. Именно на этой конференции представители 32 стран и 13 международных организаций подписали "Основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия"", - сказал Али Асадов.

Он упомянул, что сразу после международной конференции Гейдар Алиев, проведя заседание, посвященное ее итогам, с большой дальновидностью заявил о повышении значимости транспортного коридора в Евразии в XXI веке и дал поручения по подготовке к нему.

"Растущая в настоящее время глобальная потребность в проекте Среднего коридора, соединяющего Восток и Запад, является свидетельством того, что Гейдар Алиев опередил свое время на 25 лет.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, построенная по инициативе Президента Ильхама Алиева при активной политической и финансовой поддержке Азербайджанского государства, является продолжением дальновидных стратегических планов Гейдара Алиева. Сейчас эти проекты играют важную роль в транспортной и экономической безопасности всего мира.

Кстати, восстановление Зангезурского коридора также поспособствует тому, что транспортный коридор "Восток-Запад" будет работать в полную силу, что, в свою очередь, приведет к повышению рентабельности международной торговли", - добавил он.

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