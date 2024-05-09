Узбекистан и Ирак обсудили вопросы торгово-экономического партнерства

БАКУ /Trend/ - В ходе визита дипломатических представителей Республики Ирак в Узбекистан прошли переговоры между заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Умидом Сафаровым и временным поверенным по делам Ирака в Астане Джабиром аль-Тамими, сообщает пресс-служба ТПП, передает Trend.

Согласно информации, было отмечено, что в 2022 году товарооборот между Узбекистаном и Ираком составил 12,1 миллиона долларов США, а в 2023 году этот показатель увеличился до 22,1 миллиона долларов США, что свидетельствует о росте торгово-экономических отношений.

Сообщается, что в ходе встречи было предложено подписание меморандума о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами обеих стран для дальнейшего развития сотрудничества. Достигнута договоренность о проведении совместных мероприятий, бизнес-форумов и встреч в формате B2B с участием деловых кругов Узбекистана и Ирака.

В частности, обсуждались вопросы логистики и торгово-экономического партнерства, и выдвинуто предложение о начале закупки текстильной, пищевой и сельскохозяйственной продукции, учитывая высокий спрос на узбекские товары на иракском рынке.