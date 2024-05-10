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Путин внес в Госдуму РФ кандидатуру Мишустина на пост премьера

Россия Материалы 10 мая 2024 07:30 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Как передает Trend, об этом написал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что "сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу".

Володин подчеркнул, что впервые в истории современной России Госдума сформирует состав правительства. Госдума утвердит председателя правительства, его заместителей, федеральных министров.

Он сообщил, что кандидатура премьера будет обсуждаться во всех фракциях, а пленарное заседание Думы начнется в 14:00 по местному времени.

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