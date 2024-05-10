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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)

Политика Материалы 10 мая 2024 10:07 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Сегодня 101-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, гениального сына и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в Аллее почетного захоронения могилу великого лидера.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтил память великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем Первая леди Мехрибан Алиева с глубоким уважением почтила память общенационального лидера.

Глава государства и первая леди почтили память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
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