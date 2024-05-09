Армянская оппозиция планирует начать процедуру импичмента Пашиняна в парламенте

БАКУ /Trend/ - Армянская оппозиция заявила о начале процедуры импичмента премьер-министр Никола Пашиняна в парламенте стране.

Как передает Trend, об этом во время митинга сказал лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт.

Согласно информации, это заявление было озвучено после того, как премьер-министр Никол Пашинян не отреагировал на требование оппозиции об отставке.

Баграт также сообщил, что в связи с этим пройдут консультации с тремя парламентскими фракциями, а также запланированы акции гражданского неповиновения.