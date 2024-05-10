"Байер" вышел в финал Лиги Европы

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершились ответные полуфинальные матчи Лиги Европы, передает Trend со ссылкой на İdman.biz.

Немецкий "Байер" принимал итальянскую "Рому". Первая встреча между командами завершилась победой команды из Леверкузена со счетом 0:2. Ответный матч завершился со счетом 2:2. "Байер" смог уйти от поражения благодаря автоголу Манчини на 88-й минуте и голу Йосипа Станишича (90+7).

«Аталанта» обыграла дома «Марсель». Итальянский клуб из Бергамо победил со счетом 3:0. Первая игра завершилась со счетом 1:1.

Отметим, что финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине.