Экспертам из Азербайджана важно научится разрабатывать сценарии на будущее - Фариз Исмаилзаде

БАКУ /Trend/ - Экспертам из Азербайджана очень важно научиться предвидеть завтрашний день, уметь разрабатывать сценарии на будущее.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде, выступая на круглом столе по стратегическому предвидению, организованном в университете совместно с Организацией исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

"К сожалению, сейчас Азербайджан окружен несколькими конфликтами и геополитическими коллизиями. Я думаю, что для азербайджанских экспертов очень важно научиться предвидеть завтрашний день, разрабатывать сценарии на будущее. Сегодняшняя дискуссия с экспертами из ИСЕСКО поможет Азербайджану в этом направлении", - подчеркнул он.

По его словам, организация круглого стола для обсуждения стратегического предвидения завтрашнего дня с азербайджанскими аналитиками, профессорами и исследователями очень важна, потому что мы живем в мире, который меняется с огромной скоростью: технологические изменения, политические, законодательные, экологические.

"Сегодня все сложнее предсказывать и антиципировать завтрашний день. 50 лет назад мир менялся не так быстро, как сегодня. И существует множество новых факторов, которые влияют на наши планы на будущее", - добавил он.

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