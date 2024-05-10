Стартовал заключительный день соревнований открытого чемпионата и открытого первенства Баку по спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований 29-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 8-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по женской спортивной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

Сегодня среди представительниц женской спортивной гимнастики в возрастной категории "юниорки" и "пре-юниорки" пройдут соревнования на отдельных снарядах (опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения). Представители мужской спортивной гимнастики в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры" будут соревноваться в индивидуальном многоборье, а "юниоры" и "взрослые" на отдельных снарядах (вольные упражнения, гимнастический конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина).

В соревнованиях, которые проходят 9-10 мая, участвуют более 50 спортсменов, представляющих Балакенский олимпийский спортивный комплекс, Культурный центр "Зиря", клуб "Оджаг Спорт" (секции в Баку и Сумгайыте), Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, Специализированную детско-юношескую спортивную шахматную школу №1 олимпийского резерва Республиканского спортивного центра "Тахсил" города Сумгайыт.

В чемпионате Баку по женской спортивной гимнастике участвуют спортсменки в возрастных категориях "взрослые" (2008 года рождения и старше), "юниорки" (2009-2011 г.р.), "пре-юниорки" (2012-2013 г.р.), а по мужской спортивной гимнастике - в возрастных категориях "взрослые" (2006 года рождения и старше), "юниоры" (категория А (2007-2008 г.р.), категория В (2009-2010 г.р.)), "пре-юниоры" (2011-2012 г.р.).

На первенстве Баку по мужской спортивной гимнастике участвуют гимнасты в возрастных категориях "пре-юниоры" (2011-2012 г.р.), "дети" (2013-2014 г.р.), "малыши" (2015-2016 г.р.) и "младшие" (2017 г.р.), а по женской спортивной гимнастике - в возрастных категориях "юниорки" (2009-2011 г.р.) и "пре-юниорки" (2012-2013 г.р.).

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