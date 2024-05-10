Окончательного решения о дате проведения парламентских выборов в Азербайджане нет - Тахир Будагов

БАКУ /Trend/ - Окончательного решения о дате проведения парламентских выборов в Азербайджане нет.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил журналистам заместитель председателя - руководитель центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Тахир Будагов.

"Партия "Ени Азербайджан" на всех выборах ведет подготовку к процессу не только в преддверии выборов, но и в период между выборами. В настоящее время мы осуществляем все необходимые мероприятия, связанные с подготовкой к парламентским выборам", - добавил он.

Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане проводятся каждые 5 лет, в первое воскресенье ноября. В соответствии с этой последовательностью выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва должны были состояться 1 ноября 2020 года. Однако, учитывая современные вызовы, Милли Меджлис был распущен 5 декабря 2019 года, а внеочередные парламентские выборы были назначены на 9 февраля 2020 года.

Очередные парламентские выборы намечены на ноябрь 2024 года.

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