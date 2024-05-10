Гейдар Алиев обеспечил благоприятный международный фон для безопасности независимого Азербайджана - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев обеспечил благоприятный международный фон для безопасности независимого Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью газете "Азербайджан" заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

"Стратегия Гейдара Алиева по построению национального, независимого государства в Азербайджане выдержала испытание временем и оправдала себя. Гейдар Алиев возглавлял Азербайджан в двух различных общественно-политических формациях и в обеих проявил беспрецедентную самоотверженность во имя интересов родного народа, восславил и поднял авторитет нашей республики.

При советской власти великий лидер, взяв за основу усиление чувства национальной гордости, подъем национального самосознания, как движущую силу бурного развития во всех сферах социально-экономической и культурной жизни, смог привести его в движение.

Установившийся в тот период в республике реальный деловой климат, здоровая морально-психологическая атмосфера, основанная на социальной справедливости, позволили достичь высокого уровня экономического прогресса, завоевать Азербайджану особый авторитет на постсоветском уровне и даже получить международное признание. Мы можем с уверенностью сказать, что наша нынешняя политическая и экономическая независимость, интеграция нашей страны в систему международных отношений и мировую экономику основаны на потенциале, заложенном Гейдаром Алиевым в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века", - сказал премьер-министр.

Он упомянул, что в период независимости Азербайджана определенная великим лидером линия внутренней и внешней политики, экономических реформ оправдывает себя и сегодня, и так будет и в будущем.

"Идея Гейдара Алиева об азербайджанстве обеспечила в стране общественную стабильность, национальное единство, солидарность народа и власти. Его принципы внешней политики смогли без потерь вывести страну из вихря международных противоречий в самые тяжелые времена. Установление великим лидером отношений с различными центрами экономической и политической власти в соответствии с национальными интересами, продвижение нашей страны как пространства сотрудничества, а не глобальных конфликтов, защитило Азербайджан от сокрушительных ударов самого тяжелого этапа современной истории.

1988-1993 годы, когда Гейдар Алиев находился вне политической власти, были самыми тяжелыми годами для нашей страны и нашего народа. Глубокий кризис царил как во внутренней, так и во внешней политике, как в экономике, так и в военной сфере в связи с агрессией Армении. Вернувшись к политической власти, великий лидер предотвратил расширение в 1993-1995 годах трех составляющих общего кризиса - внутриполитического, внешнеполитического и военного. Он создал внутреннюю стабильность в стране, начал восстанавливать внешнеполитические связи и обеспечил благоприятный международный фон для безопасности независимого Азербайджана.

Ему не только удалось предотвратить углубление военного кризиса, но и в начале 1994 года была проведена успешная контрнаступательная операция, в ходе которой были отбиты от врага 21 село и поселок Горадиз Физулинского района, а также село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Была одержана первая военная победа, а вскоре после этого было подписано соглашение о прекращении огня, что позволило Азербайджану мобилизоваться и дало возможность набраться сил, чтобы приступить к строительству современной армии. В результате преодоления трех составляющих общего кризиса было остановлено также углубление и экономического кризиса, заложены основы устойчивого экономического возрождения посредством радикальных реформ", - добавил А.Асадов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!