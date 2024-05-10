Кыргызстан предложил инвесторам построить в стране отели мировых брендов

БАКУ /Trend/ - Центр государственно-частного партнерства (ГЧП) Кыргызстана представил потенциал развития проектов ГЧП в стране на Всемирной выставке Arabian Travel Market, проходившей в Дубае с 6 по 9 мая, передает Trend.

Согласно информации, участие в мероприятии стало возможным благодаря приглашению организаторов - Reed Exhibitions Limited. Мероприятие объединило инвесторов и туристов из разных стран. Основная цель выставки - создание и укрепление деловых связей, обмен опытом и знаниями в различных отраслях.

Сообщается, что директор Центра ГЧП Нурбек Анарбекин в ходе мероприятия провел ряд встреч с мировыми брендами отельного бизнеса, такими как Artas Hotel (Radisson, Swiss hotel), A.A.Almosa (Ibis, Hilton), на которых предложено строительство отелей мирового стандарта по механизму ГЧП. Он также подчеркнул динамичное развитие механизма ГЧП в Кыргызстане.

Участие в данной выставке предоставило возможность для обмена опытом, расширения международных контактов и привлечения потенциальных инвесторов в проекты ГЧП.