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Израильская армия добьется целей военной операции в Газе - министр обороны

Израиль Материалы 9 мая 2024 20:47 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно добьется целей военной операции в секторе Газа любыми доступными средствами.

Как передает Trend, об этом сказал министр обороны Израиля Йоав Галант.

Министр подчеркнул, что Израиль достигнет поставленных целей и обеспечит безопасность своих граждан.

"Мы достигнем наших целей, мы поразим ХАМАС. Мы поразим "Хезболлу", и мы достигнем безопасности", - сказал он.

Он добавил, что израильская армия сделает все необходимое для уничтожения угроз против страны.

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