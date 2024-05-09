Израильская армия добьется целей военной операции в Газе - министр обороны

БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно добьется целей военной операции в секторе Газа любыми доступными средствами.

Как передает Trend, об этом сказал министр обороны Израиля Йоав Галант.

Министр подчеркнул, что Израиль достигнет поставленных целей и обеспечит безопасность своих граждан.

"Мы достигнем наших целей, мы поразим ХАМАС. Мы поразим "Хезболлу", и мы достигнем безопасности", - сказал он.

Он добавил, что израильская армия сделает все необходимое для уничтожения угроз против страны.