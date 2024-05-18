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В Азербайджане стартует Профессиональная лига по човгану (ФОТО)

Общество Материалы 18 мая 2024 12:52 (UTC +04:00)
В Азербайджане стартует Профессиональная лига по човгану (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Баку стартует Профессиональная лига по човгану, впервые организованная Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики.

Как сообщает в субботу Trend, в течение сезона за чемпионство будут бороться 10 профессиональных команд с участием национальных лошадей.

Церемония открытия состоится в Центре конного спорта "Бина" 21 мая 2024 года в 14:00. Вход свободный.

Незабываемым перфомансом мероприятия является живое выступление карабахских скакунов, которое они показали в Лондоне в этом году.

После официальной части мероприятия болельщиков ждут два интересных матча.

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В Азербайджане стартует Профессиональная лига по човгану (ФОТО)
В Азербайджане стартует Профессиональная лига по човгану (ФОТО)
В Азербайджане стартует Профессиональная лига по човгану (ФОТО)
В Азербайджане стартует Профессиональная лига по човгану (ФОТО)
В Азербайджане стартует Профессиональная лига по човгану (ФОТО)
В Азербайджане стартует Профессиональная лига по човгану (ФОТО)
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