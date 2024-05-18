Назначен и.о. командующего ВВС Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Назначен исполняющий обязанности командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, исполняющим обязанности командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджана назначен генерал-майор Намиг Исламзаде.

Отметим, что до этого назначения Намиг Исламзаде занимал должность заместителя командующего ВВС Азербайджана.

Напомним, что заместитель министра обороны Азербайджана - командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Рамиз Тахиров был уволен в запас в связи с предельным возрастом пребывания на военной службе.

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