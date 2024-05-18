В Азербайджане впервые пройдет Кубок мира по лыжному альпинизму

БАКУ /Trend/ - Азербайджан впервые примет Кубок мира по лыжному альпинизму.

Как сообщает в субботу Trend, обращение Федерации зимних видов спорта Азербайджана в Международную федерацию лыжного альпинизма (ISMF) для проведения в Азербайджане Кубка мира по лыжному альпинизму было встречено положительно.

Согласно достигнутой договоренности, ISMF приняла решение о проведении Кубка мира в туристическом центре "Шахдаг", и турнир был включен в календарь соревнований Международной федерации.

Чемпионат мира запланирован на 11-12 января 2025 года и пройдет в "Шахдаге".

Отметим, что решение об об организации Кубка мира было принято на основе успешных результатов отчета, предоставленного со стороны ISMF после серии международных соревнований по лыжному альпинизму 9-10 марта текущего года, состоявшихся при совместной организации Федерации зимних видов спорта Азербайджана и туристического центра "Шахдаг".

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