New group of former IDPs arrives home to Azerbaijan's Shukurbayli village (UPDATE)

JABRAYIL, Azerbaijan, May 25. The next group of former internally displaced persons (IDPs) has arrived in Shukurbayli village of Azerbaijan's liberated Jabrayil district, Trend's Karabakh bureau reports.
At this stage, 535 people (119 families) returned to the village. The families stepped into the rebuilt village and admired the beauty created in their homeland.
A total of 2,522 people (615 families), including residents from the villages of Shikhaliaghali and Dajal, as well as the Mahmudlu settlement, are planned to be resettled in Shukurbayli.
The next group of former internally displaced persons is returning to Shukurbayli village of Azerbaijan's Jabrayil district, Trend reports.
At this stage, 119 families, comprising 535 people, have been resettled to Shukurbayli village.
The former IDPs returning to the native village thanked President of Azerbaijan Ilham Aliyev and First Vice President Mehriban Aliyeva for their comprehensive care and expressed gratitude to the valiant Azerbaijani Army, which liberated the lands from occupation.
Növbəti köç Şükürbəyli kəndinə çatıb (YENİLƏNİB)
Cəbrayıl. Trend:
İşğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç prosesi gerçəkləşib.
Trend-in Qarabağ bürosu xəbər verir ki, Şükürbəyli kəndi bu gün 119 ailə olmaqla, 535 nəfəri qarşıalyıb. Ailələr yenidən qurulan kəndə qədəm qoyub və doğma yurdlarında yaradılan gözəlliyi seyr ediblər.
Qeyd edək ki, Şükürbəyliyə rayonun Şıxalıağalı, Dəjəl kəndləri və Mahmudlu qəsəbəsinin sakinləri də daxil olmaqla, ümumilikdə, 2522 nəfərin 615 ailənin köçürülməsi nəzərdə tutulur.
Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb.
Trend-in məlumatına görə, doğma yurdlarına qayıdanlar indiyədək respublikanın müxtəlif bölgələrində, əsasən yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir.
Bu mərhələdə Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə 119 ailə olmaqla 535 nəfər köçürülüb.