New group of former IDPs arrives home to Azerbaijan's Shukurbayli village (UPDATE)

Title changed
Details added: first version posted on 13:13
BAKU, Azerbaijan, June 22. The families relocated to Shukurbayli village of Azerbaijan's Jabrayil district, within another group of former internally displaced persons (IDPs), have reached their native land, Trend's Karabakh bureau reports.
A total of 20 families sent to the village have already arrived at their new settlement.
In the next stage, the families will be given the keys to the houses they will settle in.
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13:13
Another group of former internally displaced persons (IDPs) has been sent to Shukurbayli village of Azerbaijan's Jabrayil district, Trend's Karabakh bureau reports.
At this stage of the resettlement process, 20 families, a total of 89 people, have been relocated to the village.
Prior to the relocation, the families had been temporarily settled in various regions of the country, mainly in dormitories, sanatoriums, and administrative buildings, for many years
Will be updated
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Növbəti köç Şükürbəyli kəndinə çatıb (FOTO) (YENİLƏNİB)
Cəbrayıl. Trend:
Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə köçürülən ailələr doğma yurda çatıb.
Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, Şükürbəyli kəndi istiqamətində yola salınan 20 ailə artıq yeni yaşayış məntəqəsinə çatıb.
Növbəti mərhələdə ailələrə məskunlaşacaqları evlərin açarları təqdim olunacaq.
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12:50
Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb
Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, köç prosesinin bu mərhələsində kəndə 20 ailə, ümumilikdə 89 nəfər yerləşdirilib.
Şükürbəyli kəndinə köçürülən ailələr uzun illər ərzində respublikanın müxtəlif bölgələrində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriyalarda və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərdir.
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