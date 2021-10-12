Японские компании увеличат инвестиции в логистический сектор Азербайджана - посол (Интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Эксклюзивное интервью АМИ Trend с послом Японии в Азербайджане Теруюки Катори

Экономические отношения

По словам Катори, уровень экономических отношений между Азербайджаном и Японией все еще намного ниже ожидаемого, и пандемия COVID-19 повлияла на эту сферу.

«Чтобы улучшить сложившуюся ситуацию, я веду работу по информированию японских компаний об Азербайджане. Для них важно получить больше информации о возможностях для бизнеса в Азербайджане. Я проработал более 30 лет в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии и приложил все усилия, чтобы создать множество возможностей для бизнеса. Рад, что могу использовать этот опыт для укрепления отношений между Японией и Азербайджаном», - сказал посол.

Дипломат отметил, что в 2020 году товарооборот между Азербайджаном и Японией составил около 100 миллионов долларов США.

«Ожидается, что этот показатель будет и далее расти. В 2022 году Япония и Азербайджан отметят 30-летие установления дипломатических отношений, и мы планируем провести множество культурных мероприятий не только в Баку, но и в регионах Азербайджана. Надеюсь, что это укрепит отношения между Японией и Азербайджаном и способствует росту товарооборота», - сказал Катори.

Инвестиционные возможности

Посол Японии отметил, что правительство Азербайджана развивает свободную экономическую зону, которая предлагает налоговые льготы и улучшает транспортную инфраструктуру.

«Поэтому мы ожидаем роста инвестиций японских компаний в логистический сектор Азербайджана. Кроме того, считаю, что две страны обладают большим потенциалом для сотрудничества в таких секторах экономики, как сельское хозяйство и туризм.

Правительство Японии способствовало развитию индустрии туризма в последние десятилетия. В результате количество иностранных туристов в Японии в 2020 году выросло почти в девять раз по сравнению с 1996 годом. Использование опыта Японии в этой области могло бы способствовать продвижению сферы туризма Азербайджана как в частном, так и в государственном секторе.

Что касается сельского хозяйства, то я был впечатлен качеством сельскохозяйственной продукции во время визитов в разные регионы Азербайджана. Как известно, у японских компаний качественная сельскохозяйственная техника. Считаю, что, используя эти технологии, японские компании также могут внести свой вклад в дальнейшее развитие сельского хозяйства в Азербайджане», - сказал Катори.

Энергетическое сотрудничество

Посол отметил, что энергетический сектор является важной основой двусторонних экономических отношений, и Азербайджан и Япония продолжают добиваться значительных успехов в этой сфере.

«Одним из таких достижений является продление соглашения о разделе продукции по «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) с японскими нефтяными компаниями в сентябре 2017 года. Кроме того, мы реализовали в Азербайджане проекты официальной помощи развитию (ODA), к примеру, такие как строительство газовой электростанции «Шимал» с комбинированным циклом, выделение гранта на закупку медицинского оборудования и другие. В 56 регионах Азербайджана реализовано более 268 проектов массовых грантов в сферах образования, сельского хозяйства, водоснабжения и ирригации», - сказал он.

Гуманитарные и культурные связи

Катори отметил, что Япония уже давно поддерживает развитие сферы культурных и спортивных мероприятий в различных частях мира. Это способствует активизации культурных обменов и углублению дружественных отношений с Японией путем предоставления грантовой помощи для развития культурных и спортивных объектов и оборудования.

«В Азербайджане на сегодняшний день реализовано 13 проектов на общую сумму около 300 миллионов иен (около 2,7 миллиона долларов). Одним из примеров является ремонт трех классных комнат на факультете японского языка в Бакинском государственном университете в 2017 году с целью улучшения условий обучения и повышения способностей изучающих японский язык, а также предоставление необходимого учебного оборудования. Мы будем рады, если грантовая помощь будет способствовать культурному обмену и укреплению дружбы между Японией и Азербайджаном. Также в Азербайджане реализуются проекты с образовательными и спортивными учреждениями. Мы с нетерпением ожидаем в ближайшее время хороших новостей по этой сфере», - сказал он.

Инфраструктурные проекты

Катори отметил, что Японское агентство международного сотрудничество (JICA) в настоящее время реализует проект в сфере систем водоснабжения и канализации малых городов и проводит исследования по электроэнергетической системе в Азербайджане.

«Мы надеемся, что исследование будет способствовать увеличению инвестиционных возможностей в энергетическом секторе Азербайджана. Правительство Японии выделило на этот проект кредит в размере 32,8 миллиарда японских иен, это примерно 509 миллионов манатов. Проект планируется завершить к концу 2021 года. Проект в сфере водоснабжения и канализации улучшит системы водоснабжения и канализации в пяти регионах, таких как Гобустан, Хызы, Хачмаз, Гусар и Нафталан. Кроме того, как я упоминал ранее, наш грант для широких масс также поддерживает проекты водоснабжения. С 2000 года мы помогли реализовать около 100 проектов в сфере водоснабжения», - сказал посол.

Летние Паралимпийские игры 2020 в Токио

Катори отметил, что путь к проведению Паралимпийских игр в Токио 2020 года был непростым.

«Пандемия COVID-19 заставила нас жить в условиях большой неопределенности. Уверен, что Паралимпийские игры 2020 года в Токио, которые прошли с августа по сентябрь 2021 года, стали хорошим подарком для людей во всем мире. Паралимпийские игры в Токио собрали вместе многих спортсменов и официальных лиц со всего мира, которые, независимо от национальности, гендерной принадлежности или наличия инвалидности, объединились и относились друг к другу с уважением. Два спортсмена из Афганистана, участие которых изначально было под вопросом, также приняли участие в Играх при поддержке соответствующих организаций. Паралимпийские игры в Токио 2020 года явили собой прообраз мира без преград», - сказал он.

Дипломат считает, что Паралимпийские игры в Токио стали для людей прообразом будущего, олицетворяющего собой разнообразие и гармонию, а не разделенное общество.

«Япония продолжит играть ведущую роль в создании инклюзивного общества после Паралимпийских игр в Токио 2020 года. Примером этих усилий являются Абилимпийские игры. Япония является колыбелью Абилимпийского движения, и здесь были приложены особые усилия для профессионального обучения людей с ограниченными возможностями здоровья. Международные Абилимпийские игры как главное событие Международного абилимпийского движения проводятся в различных городах мира примерно раз в четыре года. В мае 2022 года в Москве пройдут X Международные Абилимпийские игры, в более 100 соревнований которых по навыкам примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья. В декабре 2020 года Азербайджан стал членом Международной федерации абилимпийских игр с секретариатом в Японии. Значение укрепления социальной солидарности растет в это сложное время, когда коронавирус распространяется по всему миру. Япония продолжит делать все возможное, чтобы превратить мир после COVID-19 в более инклюзивное общество, в котором возможности открыты для всех», - заключил Катори.

(Авторы: Ляман Зейналова, Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn