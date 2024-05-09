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Самым запоминающимся моментом соревнований стало вручение наград – юный азербайджанский гимнаст

Общество Материалы 9 мая 2024 18:06 (UTC +04:00)
Самым запоминающимся моментом соревнований стало вручение наград – юный азербайджанский гимнаст

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Для меня самым запоминающимся моментом сегодняшних соревнований стало вручение наград.

Об этом сказал в четверг Trend юный азербайджанский спортсмен Адам Мамедов, завоевавший золотую медаль в многоборье на 29-м открытом первенстве Баку по мужской спортивной гимнастике среди спортсменов в возрастной категории "младшие" (2017 года рождения).

"Думаю, сегодня выступил достойно, и тренер меня похвалил, сказал, что я молодец, но тренироваться все равно необходимо много. Упражнения на всех снарядах выполнил хорошо. Счастлив, что завоевал золотую медаль. Я равняюсь на члена сборной Азербайджана Расула Ахмедзаде, и поддерживал его сегодня во время выступлений", - сказал воспитанник клуба "Оджаг Спорт".

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 9-10 мая проходят соревнования 29-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 8-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют более 50 спортсменов, выступающих в различных возрастных категориях.

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