Назначен новый начальник отдела уголовного розыска Саатлинского райотдела полиции

БАКУ /Trend/ - Назначен новый начальник отдела уголовного розыска Саатлинского районного отдела полиции.

Как сообщает Trend, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, старший лейтенант полиции Фуад Салманов назначен начальником отдела уголовного розыска Саатлинского районного отдела полиции.

Отметим, что Ф.Салманов ранее работал в отделе полиции Агджабединского района.

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