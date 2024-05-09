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Назначен новый начальник отдела уголовного розыска Саатлинского райотдела полиции

Общество Материалы 9 мая 2024 16:58 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Назначен новый начальник отдела уголовного розыска Саатлинского районного отдела полиции.

Как сообщает Trend, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, старший лейтенант полиции Фуад Салманов назначен начальником отдела уголовного розыска Саатлинского районного отдела полиции.

Отметим, что Ф.Салманов ранее работал в отделе полиции Агджабединского района.

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