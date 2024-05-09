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В Турции опровергли информацию о смягчении торговых санкции в отношении Израиля

Турция Материалы 9 мая 2024 19:08 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Утверждения Израиля о якобы смягчении введенных Турцией торговых санкций не имеют отношения к реальности.

Об этом министр торговли Турции Омер Болат написал в соцсети X, передает Trend.

"Заявления министра иностранных дел Израиля - это абсолютный вымысел. Они не имеют ничего общего с реальностью. Мы поддерживаем решение правительства по торговле с Израилем. Оно остается в силе", - отметил министр.

Болат добавил, что санкции будут действовать до тех пор, пока не будет обеспечены прекращение огня в секторе Газа и доставка гуманитарной помощи.

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